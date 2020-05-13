بعد شائعات حرقها أحداث «البرنس».. 5 معلومات عن ابنة محمد رمضان

الأربعاء 13 مايو 2020

أصبحت الطفلة التي تجسد دور ابنة محمد رمضان بمسلسله الجديد "البرنس"، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، ليس فقط بسبب أدائها المميز بالمسلسل، ولكن لانتشار شائعات زعمت حرقها وكشفها لأحداث الحلقة الأخيرة من العمل.



في السطور التالية، نرصد معلومات قد لا يعرفها البعض عن الطفلة "مريم" التي تجسد شخصية ابنة رضوان البرنس في المسلسل:

- اسمها الحقيقي فريدة حسام وعمرها 5 سنوات.

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- لديها 4 أشقاء شاركوا في أعمال فنية سابقة، منها مسلسل "أهو ده اللي صار" وشاركت فيه أيضًا.

- والد فريدة ممثل ولكنه لم يستمر بمجال الفن.

- أكدت في لقاء تلفزيوني، أن نجاحها في مشهد ترك فتحي البرنس لها، يرجع إلى مغادرة والدتها لموقع التصوير، الأمر الذي أصابها بالخوف.

- شقيقة فريدة من المقرر أن تظهر خلال الحلقات القادمة، وتستكمل دورها بمرحلة عمرية أكبر.