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شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة مغربي تثير ضجة بملامحها المشابهة لـ شيريهان والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 مايو 2020
أثارت الفنانة أمينة مغربي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، فور تداول فيديو لها من مسلسل "ونحب تاني ليه"، حيث بدت ملامحهما مشابهة للفنانة شيريهان، الأمر الذي دفع الجمهور للتفاعل بشكل كثيف للتعليق على هذا التشابه اللافت بينهما.
منذ ظهورها الأول في مسلسل "نسر الصعيد"، ورأى الكثير من المشاهدين أن الممثلة الصاعدة أمينة مغربي، هي شبيهة الفنانة شيريهان بنسبة كبيرة.
يذكر أن أمينة مغربي تشارك في دارما رمضان هذا العام في مسلسلي "ليالينا ٨٠"، والتي تجسد فيه شخصية "نهلة" الزوجة الثانية للفنان إياد نصار، ومسلسل "ونحب تاني ليه"، والتي تجسد فيه شخصية "سارة" صديقة ياسمين عبد العزيز وتارا عماد.
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