إيمي سمير غانم تتجاهل زوجها حسن الرداد

الأربعاء 13 مايو 2020

أثارت الفنانة إيمي سمير غانم جدلا كبيرا بسبب تجاهلها تهنئة زوجها حسن الرداد بمسلسله الجديد "شاهد عيان" وتجاهل عمل أي دعاية له من خلال حساباتها على السوشيال ميديا، موقف إيمي جعل الكثير من متابعيها يتوقع وجود خلافات غير معلنة بينهما.



«شاهد عيان» بطولة مجموعة من النجوم أبرزهم هنا شيحا ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبدالقادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين و إخراج محمد عبدالرحمن حماقي. يعرض مسلسل شاهد عيان على شاشة TeN في رمضان على تردد 11430 رأسي .

وتدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يقوم الرداد بدور ضابط يتعرض للعديد من المشاكل التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية، حيث يجسد النجم حسن الرداد في «شاهد عيان» شخصية ظابط الذي يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسًا على عقب ويحمل العمل عديد من المفاجآت.