أول تعليق من رامز جلال بعد حلقة أبو المعاطي زكي

الأربعاء 13 مايو 2020

حل الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، ضيفًا على الحلقة الـ20، من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر". وعقب نهاية الحلقة، حرص رامز جلال على توجيه رسالة لضحية اليوم، عبر حسابه بـ«تويتر»، بنشر عدة صور من حلقة بسمة وعلق عليها قائلا: «أونكل أبو المعاطي عم الإيفات واللايكات رامز مجنون رسمي». وفي الفقرة الأولى، أخذت المطربة أروى والتي تقوم بدور مذيعة البرنامج رأي أبو المعاطي زكي في 3 صور لنجوم وهم الإعلامي خالد الغندور، والصورة الثانية كانت لنجم الأهلي والزمالك رضا عبد العال، ليخرج رامز جلال من صور "رضا"، ويقوم بخض الضحية. وفي الفقرة الثانية من الحلقة، قام رامز جلال برش شعر أبو المعاطي زكي باللون الأحمر ليقول له: "الأهلي فوق الجميع"، ليرفعه لأعلى من على كرسي الاعتراف، ليقول أبو المعاطي: "يخربيتك يا رامز.. هموت يا رامز"، ويقوم رامز جلال برشه بالمياه قائلا: "أكتر من كدة ربك بيزيح"، ويقوم رامز جلال بسؤال أبو المعاطي زكي: انت أهلاوي ولا زملكاوي؟ ليرد: "أنا بحب الأهلي"، ليطالبه رامز جلال بإجابة واضحة، ليتهرب منه أبو المعاطي، ليقوم رامز جلال بمرجحته من على كرسي الاعتراف، ليجبره رامز جلال على قول: "أبو المعاطي زكي أهلاوي". وفي الفقرة الثالثة من الحلقة، قام رامز جلال بإنزال أبو المعاطي زكي في حوض مياه وقام بحدفه بالكابوريا، وسط صراخ وعويل منه قائلا: "مش بحب الحاجات دي يا رامز.. شيل الكابوريا والنبي"، ليخرجه رامز من المياه، ليقوم بتهديده بالثعبان ويسئله: مين أهم ممثل في مصر؟ ليرد: "أحمد زكي"، ليسئله ومن من الأحياء؟، ليرد: "انت طبعا يا رامز". وفي الفقرة الأخيرة، طلب رامز جلال من مساعديه فك أبو المعاطي زكي من على كرسي الاعتراف، ويسير في اتجاهه ويسقط في المياه، وتنتهي الحلقة على هذا الأمر. وكان ضيوف الحلقات الماضية من البرنامج كل من غادة عادل وعلي معلول وياسمين صبري وأمينة خليل وحسن عسيري وياسمين رئيس ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدي الميرغني وبدرية طلبة وباسم ياخور ومحمد الشناوي وفيفي عبده وعبد الله بالخير وحسن شاكوش وطارق حامد وريهام عبد الغفور وحمو بيكا ومنة عرفة وبسمة.

