روبرت دي نيرو يهاجم الرئيس ترامب مجددًا

ينتهز النجم العالمي روبرت دي نيرو الفرصة دائماً لمهاجمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ توليه الرئاسة.

في الساعات الماضية، حلّ “دي نيرو” ضيفاً على برنامجThe Late Show، حيث وصف إدارة الرئيس الأميركي لوباء كورونا بالأمر الغريب ولا يتماشى مع حجم الأزمة وضخامتها،. وتابع ان ترامب لا يهتم بالعدد الكبير للوفيات جراء فيروس كورونا، مؤكداً أن هذا يظهر منذ اللحظة الأولى لتفشي الوباء في أميركا، حيث لم تظهر عليه أي نوايا من أجل الوقوف بشدة للحدّ من انتشار الفيروس، إنما كان دوماً يتحدث عن الاقتصاد فقط متجاهلاً حياة الناس.

وكان دي نيرو، قد هاجم ترامب أيضاً خلال استلامه جائزة نقابة ممثلي الشاشة حيث انتهزهذه المناسبة المهمة لتوجيه انتقاد غير مباشر للرئيس دونالد ترامب.

وقد تخطت وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 75 ألف شخص، حسب إحصاء أجرته وكالة رويترز للأنباء.