رامز جلال يغير بالمقلب.. والثعبان يرعب أبو المعاطي زكي (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقط الناقد الرياضي المصري أبو المعاطي زكي، في فخ برنامج "رامز مجنون رسمي" المعروض على قناة mbc مصر، والمخصص للإيقاع بضحاياه من نجوم الفن والمجتمع.

ويعتمد برنامج رامز جلال على إيهام ضحاياه بالاستضافة في برنامج حواري يعتمد على جلوس الضيف على كرسي الاعتراف لكشف جانب من تفاصيل حياته الشخصية وتقدمه الإعلامية "أروى".

وأثناء دخول الضيف يظل رامز يقدمه للجمهور بطريقة كوميدية كالعادة بسرد جزء من تفاصيل حياته بشكل كوميدي يجعل الجمهور يتوصل لاسم الضيف، وسخر رامز من أبو المعاطي وقال إنه يعتمد على إثارة الجدل للحصول على لايكات بالسوشيال ميديا.

بعدها تلقى أسئلة البرنامج الحواري المتضمن لعدة فقرات، وخلال عرض صور بعض الشخصيات ظهرت صورة الناقد الرياضي رضا عبدالعال وأثناء وصلة المدح في حقه خرج رامز جلال فجأة على غير العادة فكان دائما ما يخرج من صورته، ومع ذلك أصيب أبو المعاطي بحالة رعب.

واستكمل رامز برنامجه بتلوين شعر أبو المعاطي ورفعه وتدويره في الهواء عدة مرات وهنا فقد أبو المعاطي أعصابه وظل يصرخ ويقول "رامز هموت يا رامز، هموت يا ابن اللذين".

ولم يجد رامز صعوبة في انتزاع تصريح بانتماء "أبو المعاطي" الزملكاوي للنادي الأهلي للمرة الأولى قائلا: "أنا أهلاوي وبشجع النادي من صغري".

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وجاءت فقرة المياه فقام رامز بإنزال المياه على أبو المعاطي من أعلى، فقال له "المحفطة والفيز والرخص"، وحين رأى الضحية الكابوريا ظل يصرخ بشكل هستيري ويقول "لا يا رامز"، وكاد أن يفقد وعيه حينما رأى الثعبان وظل يصرخ ويحاول فك قيوده.

وحين اقترب البرنامج من نهايته قام الفريق بإنزال أبو المعاطي وفك قيوده واتجه نحو رامز فسقط في بركة المياه.

وأوقع رامز العديد من نجوم الرياضة في حلقات سابقة أبرزهم محمود كهربا ومحمد الشناوي نجما النادي الأهلي المصري وطارق حامد نجم نادي الزمالك.

وكان آخر أعمال الفنان رامز جلال فيلما سينمائيا يحمل عنوان "سبع البرمبة" وشاركه البطولة كل من جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

يذكر أن أبو المعاطي زكي اعتاد على إثارة الجدل حوله ودخل في وقت سابق في مشادة عنيفة مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك داخل مقر اتحاد الكرة المصري.

وأبو المعاطي صحفي وناقد رياضي، قدم برنامج “مش كورة وبس” على قناة “H B C”، وأشرف على العديد من البرامج الرياضية، حيث كان مشرفًا على البرامج الرياضية في قناة “مودرن سبورت”، وتولى تحرير برامج الإعلامي مدحت شلبي لمدة 5 سنوات حتى نهاية أبريل من العام 2015.