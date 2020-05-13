أشكال غريبة للمشاهير في تحد على تيك توك.. (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أوضحت الدراسات أن الوجوه المتناظرة تعتبر أكثر جاذبية، لكن ليس إذا كانت متماثلة للغاية. وشارك الدكتور داستن بورتيلا، طبيب الأمراض الجلدية في ولاية أيداهو، مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" أظهر فيه النجوم أمثال كيم كارداشيان وبراد بيت ودينزل وانشطن بوجوه متناظرة تمامًا، أي أن الشّق الأيمن من الوجه يكون مطابقا تمامًا لشكل الشّق الأيسر وكأنه انعكاس له على المرآة.

لكن جاءت النتائج مفاجئة عندما تمّ تطبيق تحدي تيك توك هذا على النجوم، حيث بدت أشكالهم غريبة لدرجة أن بعضهم ظهر قبيحًا.

وتقوم فكرة تحدي TikTok بتطبيق المستخدم فلتر انعكاس المرآة، لجعل نصف الوجه وكأنه انعكاس للنصف الآخر، فيظهر شكل الوجه متناظرًا بشكل مثالي وغير منطقي، حيث بدا أن معظم المستخدمين مندهشون من النتائج، وبعضهم أصبح لا يشبه نفسه.

وبدلاً من استخدامه على وجهه، قام الدكتور بورتيلا بتطبيق الفلتر على صور المشاهير الذين يعتبرون جذابين بشكل خاص، وقال: "بصفتي شخصًا يقوم بالكثير من الأعمال التجميلية ويركز على جماليات الوجه، أردت أن أريكم بعض الأمثلة كيف سيبدو المشاهير إذا كانت وجوههم متناظرة تمامًا"، وتابع قائلًا: "حتى المشاهير الذين نعتبرهم جميلين سيبدون مختلفين جذريًا إذا كانت وجوههم متناظرة تمامًا".

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وطبّق الدكتور تجربته هذه على كل من بيونسيه وكيم كارداشيان وبراد بيت ودينزل واشنطن. كان من السهل التعرف على براد بيت إذ ظلّ يُشبه نفسه إلى حدّ ما، على الرغم من أن وجهه أصبح أكبر كالصندوق.

أمّا دينزل واشنطن، فقد بدا وجهه أوسع وأكثر استدارة، في حين بدا وجه بيونسي أكثر ميلًا نحو الوسط، وبالنسبة لكيم كارداشيان، فقد كانت الأكثر اختلافًا، حيث أصبح وجهها أكثر تربيعًا وذكوريًا.

وعلّق الدكتور داستن بورتيل على الموضوع قائلًا: "من المهم أن تعرف أنه لا أحد لديه وجه متماثل تمامًا، لذلك لا تصبح واعيًا لذاتك واحتضن من أنت".

وأظهرت الدراسات أنه من المرجح أن ينجذب كل من الرجال والنساء إلى أولئك الذين لديهم تناظر جيد في الوجه، وهو ما قد يدل على وجود جينات جيدة.

ووفقًا لمجلة Psychology Today، فإن هذا له تأثير على الأشخاص الذين يختارون أصدقاءهم، وكذلك الأشخاص الذين يختارون شركاءهم.