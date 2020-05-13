ابن وزير سعودي يحرق قلب والده عليه

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 13 مايو 2020 10:18 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار المشاهير 252 زيارة

نشر ماجد الحقيل، وزير الإسكان المكلف بوزارة الشؤون البلدية والقروية، تغريدة عبر “تويتر” ناعيًا ابنه الذي “أحرق قلبه”.

ونعى الوزير بحرقة وبكلمات مؤثرة ابنه المهند (15 عاماً)، وقال والدموع تنهمر من عينيه إن “المهند كان يعرف أنه ليس باقيا، وأن الحياة سوف تأخذه وتمضي”.

وانهالت التعازي على الوزير السعودي من قبل المغردين في المملكة وخارجها، الذين تفاعلوا مع مصابه وابتهلوا لله تعالى أن يربط على قلبه وأن يلهمه الصبر والسلوان.