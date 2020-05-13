"اختارلي يارب" أغنية جديدة لحسن فؤاد من كلمات الشاعر عصام بطاح

يعود المطرب حسن فؤاد لجمهوره ، بأغنية جديدة، بعنوان « اختارلي يارب » ، من كلمات الشاعر عصام بطاح وألحان حسن دنيا وتوزيع وليد مصطفى ، ومقرر طرحها فى الأسواق خلال أيام.

وقال الشاعر الغنائي عصام بطاح ، إن الأغنية أخذت شكل الدعاء الديني ليتناسب مع شهر رمضان الكريم معربا عن سعادته بالتعاون مع الفنان حسن فؤاد والملحن الكبير حسن دنيا.

ومن المقرر أن يتم تصوير الأغنية بنظام الفيديو كليب إخراج عمرو ديبو وعرضها على الشاشات المختلفة بعد ما تم الانتهاء من تسجيلها باستديو المختار.

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