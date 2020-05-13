تصاعد الأحداث في "سوق الحرير" غريب يعيد عمر للمرة الثانية

مع انتهاء الحلقة الثامنة عشر من "سوق الحرير"، تأكد للجميع أن الاثارة قد عادت للعمل وزادت سخونة الأحداث حيث أصابت رجال الحارة حالة من القلق مع اختفاء عمران ، وخروج ابنه عمر ليبحث عنه ليجده غريب مرة جديدة و يعيده للبيت ،ثم يكتشف الرجال أن عمران في السجن .. في حين تحدث مواجهة ساخنة بين عمران وزوجاته بعد خروجه نتيجة لإصراره على الزواج بشمس .

في الوقت نفسه يعرف شحادة بيت غريب ويذهب للمستشفي ليكشف قصة عمران ويتعرف بفؤاد، فيما تحاول أم طلال تريد تزويج طلال لابنة عمران.

المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا ,وسلوم حداد , وكاريس بشار و,فادي صبيح , ونادين تحسين بك ,وقمر خلف , وميلاد يوسف ,و ريام كفار

نة ,و عبد الهادي , وشادي الصفدي و, اسعد فضة , وهيفاء واصف , ووفاء موصلي ,ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن و, نهال عنبر و, ماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة : دارين حداد.

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