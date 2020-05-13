بينهم هيفاء ومايا دياب.. كيف هنأ النجوم فارس كرم بزواجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على تهنئة فارس كرم، أشهر عازب في الوسط الفني اللبناني، بزواجه، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا.

ونرصد لكم أبرز تعليقات نجوم الفن على زواج فارس كرم :

مايا دياب

كتبت الفنانة مايا دياب، عبر تويتر : "‏يا فارس يا قلبي، مبروك ومية نقطة على السطر وبتعمل اللي بيريحك.. انت حبيبي والله يقدّملك السعادة مع زوجتك وأحلى عيلة يا رب..وقريباً راح بوسك لايف".

ماجي بوغصن

كتبت الفنانة ماجي بوغصن، عبر تويتر :"‏قلت اليوم راح اسمع خبرية حلوة.. ألف مبروك يا عريس.. الله يهنيكن ونشفلك عيلة حلوة مثلك ومثل نفسيتك".

هيفاء وهبي

كتبت الفنانة هيفاء وهبي، عبر تويتر:"‏مبروك فارس، فرحتلك كتير وإن شاء الله بتتهنّوا".

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نيللي مقدسي

كتبت الفنانة نيللي مقدسي، عبر تويتر : "‏مبروك يا أطيب قلب، ان شاءالله بتسعدوا بأحلى أيام ، بتلبقلك الفرحة..الله يبارك زواجكن".

نوال الزغبي

كتبت الفنانة نوال الزغبي، عبر حسابها على تويتر :" ألف مبروك فارس كرم.. انبسطلك من قلبي.. الله يهنيكون والفرحة اتضل عامرة ببيتكن...مبروك يا عريس".



باسكال مشعلاني

كتبت الفنانة باسكال مشعلاني، عبر تويتر:" من كل قلبنا فرحنالك انا وملحم.. وإن شاءالله يا فارس تتهنى وتكون كل أيامك عسل وسعادة وحب .. وتعمل أحلى عيلة.. الف مبروك للعروسين".

رامي عياش

كتب الفنان رامي عياش، عبر تويتر:"حبيب القلب لأن مندعيلك بالخير، الحمد لله كان فال خير .. مجهز حالي غنيلك.. مبروك أول ما نلتقي".

وكان المطرب اللبناني، فارس كرم، قد كشف عن زواجه رسميًا لأول مرة، بعد عدد من الشائعات التي طاردته الفترة الماضية،خلال لقاءه ببرنامج "سوالف رمضانية".

يذكر أن، فارس كرم، معروف عنه إنه أشهر عازب في الوطن العربي، وطاردته العديد من شائعات الزواج قبل أن يكشف عن زواجه.