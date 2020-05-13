كاتي بيري تتحدى كورونا وستصدر ألبومها الخامس هذا العام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مايو 2020 09:50 مساءً - كاتي بيري المغنية الشابة أثبتت أنها قوية وتمضي بحياتها وخططها المهنية بشكل طبيعي لهذا قررت تحدي فيروس كورونا – كوفيد 19 وآثاره السلبية على الناس واقتصادات العالم بإصدارها ألبومها الغنائي الخامس هذا العام.



وقالت المغنية كاتي بيري بمقطع فيديو مصور بثته بشكل مباشر من سيارتها في حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بإنها ستصدر ألبومها الخامس هذا العام الحالي 2020 بغض النظر عن التحديات التي خلّفها فيروس كورونا في العالم ،وأضافت: "بالتأكيد يجب أن نبقى مبدعين".

وتابعت:" في كاليفورنيا هناك الكثير من القواعد والأشياء التي علينا أن نقوم بها،ولن تعود الأمور إلى طبيعتها،سأسجل رقماً قياسياً هذا العام في الحجر الصحي أو خارجه.

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والسبب إننا لن نسمح لفيروس كورونا أن يمنعنا من الرقص،حتى لو كنا نرقص في منازلنا .

وأكدت كاتي بيري أن بعض أغاني ألبومها الخامس القادم مفيدة نفسياً وممتعة جداً وتبعث التفاؤل والمرح والفرح والأمل في نفوس المستمعين.

وكشفت كاتي بيري تفاصيل مميزة عن أغنية الألبوم الخامس الرئيسة "Daisies" التي ستصدرها يوم 15 مايو- أيار 2020 الجاري،وقالت بيري إنها أغنية لجميع الأحلام التي تحلمون بها وكل الأشياء التي تريدون تحقيقها.

وبعد نشر كاتي بيري إعلان أغنيتها "Daisies" في نهاية الأسبوع الماضي عبر مواقع التواصل الإجتماعي قائلة : "يجب أن تستمر الموسيقى" في زمن الكورونا،تكهن عدد كبير من معجبيها وتوقعوا بأن تقوم منافستها التي أصبحت صديقتها منذ فترة طويلة المغنية تايلور سويفت بوضعها في حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام".