أبناء كيم كارداشيان وكانييه ويست يتصدران قائمة أغنى أطفال العالم لعام 2020 ..وهذه قيمة ثروتهم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مايو 2020 09:50 مساءً - أطفال المشاهير هم كآبائهم وأمهاتهم من أثرى أطفال العالم ولا يحتاجون أن يبذلوا جهداً خارقاً كآبائهم وأمهاتهم لتحقيق ما يحلمون به أو ما يرغبون بشرائه،حيث يمتلكون منذ ولادتهم ثروات طائلة جداً،ومن بين أغنى أطفال العالم ،أبناء نجمة الواقع والأزياء كيم كاردشيان Kim Kardashian ومغني الراب والمنتج الموسيقي الشهير كانيي ويست Kanye West الأربعة:"نورث- 6 سنوات" و"ساينت- 4 سنوات" وتشيكاغو – عامين" و" بي سالم" الذين أمن والديهم مستقبلهم بثروة شخصية طائلة بأسمائهم.

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واحتل أبناء كيم كارداشيان وكانييه ويست المرتبة الرابعة في قائمة أثرى أطفال العالم لعام 2020 الذي نشره موقع :Electric Ride On Cars بصندوق ائتماني خصصه والداهما كيم وكانييه لهم باسمهم: بمبلغ "40 مليون" دولار أمريكي لتأمين مستقبلهم.



كما ضمت قائمة "أغنى أطفال العالم لعام 2020" أطفال مشاهير آخرين مثل: أبناء براد بيت وأنجلينا جولي وفالنتينا بالوما إبنة سلمى الحايك وأبناء كلوي كارداشيان وسوري إبنة كاتي هولمز وتوم كروز .