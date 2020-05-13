فيديو .. كفاح وصمود فارس كرم مكنه من الفوز في إغلب السقا

تبدأ الحلقة العشرين من برنامج إغلب السقا باستضافة النجم فارس كرم، واستطاع النجم أحمد السقا في الفوز على فارس بالتحدي الأول "كرة القفص"، وكان التحدي الثاني شد أجزاء من نصيب السقا.
وبعد ذلك تعادل فارس كرم بعد أن هزم السقا في التحدي الثالث "كلمة في المرايا"، بينما هزمه السقا في التحدي الرابع "حدوة الحصان"، ورغم صعوبة التحدي الخامس إلا أم أثبت فارسكرم كفاءته في "شق طريقك".
وفي التحدي السادس والأخير "افتح طريقك" فاز النجم فارس كرم ليكون التبرع من نصيبه.
يذكر أن برنامج إغلب السقا من تقديم النجم أحمد السقا، والنجمة رزان مغربي.
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