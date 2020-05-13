خالد صقر يتصدر جوجل بعد إعلان خطوبتة من إلهام علي

احتل أسم الفنان السعودى خالد صقر ، محركات البحث جوجل بعد أن أعلن الناشط ريان جيلر البلوجر، خطبتة من إلهام علي، رغم إخفائها تفاصيل الخطوبة على الجمهور.

ونشر ريان جيلر عبر ستوري على حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات"، صورة لـ إلهام علي، وصورة أخرى لخطيبها

وهو الفنان السعودي خالد صقر، وعلق عليها: "مبروك وعشرة دايمة".

وكانت إلهام علي قد كشفت خلال تصريحات إذاعية، لأول مرة معلومات عن خطيبها، وذلك بعد مرور شهر من إعلانها خطوبتها بشكل مفاجئ .

وأكدت إلهام علي، أن خطيبها من الوسط الفني ويعمل ممثلًا، كما أكدت أنه من سكان مدينة الرياض واسمه "خالد"، رافضة الكشف عن اسمه الثنائي، قبل أن يكشف اليوم أنه خالد صقر.

وأكدت إلهام علي أنها لا ترغب في نشر تفاصيل خطوبتها وهوية خطيبها " خالد صقر "، لأنها لا تريد أن يتدخل الجمهور في حياتها الخاصة كون هذا الأمر يُسبب لها قلقًا.