إليكم لائحة نجوم الشاشة تزوجوا من ملكات الجمال منهم وليد توفيق وعاصي الحلاني!

ميرنا وليد - بيروت - تشكّل الحياة الخاصة بالمشاهير محور إهتمام كبير عند الجمهور، فكثر في الوسط الفني تزوجوا من ملكات جمال ومن بينهم:

الفنان ​عاصي الحلاني​ الذي تزوج من ملكة جمال لبنان لعام 1989 ​كوليت بولس​، وذلك عام 1995.

واثمر هذا الزواج ثلاثة أبناء هم الوليد، ماريتا، ودانا.

كما يعدّ هذا الزواج من الزيجات المختلطة في الوسط الفنّي، اذ ان كلّ منهما ينتمي لديانة مختلفة.

الفنان ​وليد توفيق​ الذي تزوج من ملكة جمال الكون لعام 1971 ​جورجينا رزق​، وانجبا الوليد ونورهان.

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​ريما فقيه​ حصدت لقب ملكة جمال أميركا لعام 2010، وبعد ذلك تعرفت على المنتج اللبناني وسيم صليبي، وقررت اعتناق الديانة المسيحية من اجل إتمام الزواج منه.

حصدت انابيلا هلال لقب الوصيفة في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2005، تزوجت من الدكتور التجميلي ​نادر صعب​، حيث كان أول لقاء بينهما في إحدى المناسبات ودعاها بعد فترة الى العشاء، ثمّ ذهبا في نزهة بالسيارة وطلب يدها للزواج في طريق عودتهما.