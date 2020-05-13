ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية ​حنين أبو شقرا​ أغنية جديدة منفردة وذلك على يوتيوب على طريقة فيديو كليب يظهرها في منزلها بينما كل فرد من أفراد فرقتها الموسيقية يعزف أيضاً في منزله.

الأغنية حملت عنوان "​لحالا​" واللحن كوبي راقص استخدمت فيه الآلات الموسيقية الخاصة بهذا النوع من الموسيقى وهي من كلمات وألحان حنين التوزيع لـ​رمزي أبو كامل​ والتسجيل الصوتي ومونتاج الفيديو ​زاهر حمادة​، وعمل على الفيديو من ناحية كتابة الكلمات عليه ​دانا أبو شقرا​.

أما العزف على البيانو والBass رمزي أبو كامل، وعلى الترومبيت ماريو الحاج، وعزف أيضاً كل من وزاهر حمادة وشريف سلوم وكيفن صفدي.

ويقول مطلعها :" سَكّرنا بواب البيت وخَبّينا زغار البيت وسهرنا... وبعد ما بيَّن شي... وبْلاد... كانِت شوارِعها تضَوّي متل حفلة وناس ماشية مستعجلة وحلوة لحالا بتنطر حبيبا وشكلا مطوّلة... النطرة مطوّلة رح نرجع نتلاقى من قلبي مشتاقة وعَ رصيف... عازف يبقى يقعد من عشيّة مطرحو فاضي والكرسي هيّي هيّي بشوفو بنفس الوقت قاعد على الشباك وشكلا مطوّلة... النطرة مطوّلة".

حنين علقت على فيديو الأغنية الذي نشرته في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :"غنية جديدة... كتبتها ولحّنتها بالحجر المنزلي بزمن الكورونا، وقتا فضيت شوارع البلاد والناس قعدت عالشبابيك... بتمنى تحبوها، وتشاركوني احساسي بهيدي الظروف.

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كانت هذه تفاصيل خبر حنين أبو شقرا تطلق "لحالا" من وحي الحجر المنزلي بسبب كورونا-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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