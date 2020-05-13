روبرت دي نيرو يهاجم دونالد ترامب بسبب فيروس كورونا.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - هاجم النجم ​روبرت دي نيرو​ مجدداً الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ولكن هذه المرة بشكل أكثر حدة وقسوة، ليتحدث عن رأيه بكل صراحة في أزمة ​فيروس كورونا​، وكيفية إدارتها من قِبل الحكومة الأميركية وترامب.

ضيفاً

ووصف دي نيرو خلال حلوله ضفاً على قناة "BBC"، ما يدار في البلاد من إدارة ترامب بأنه أمر غريب، ولا يتماشى مع حجم الأزمة وضخامتها، كما وصف ترامب بأنه فعلياً لا يهتم بكم الموتى التي تفقدهم البلاد بسبب كورونا، مؤكداً أن هذا يظهر منذ اللحظة الأولى لتفشي الفيروس في الولايات المتحدة الأميركية، ولم تظهر عليه أي نوايا من أجل الوقوف أمام إنتشار الفيروس بصرامة شديدة للحد منه، وإنما كان دوماً ما يتحدث عن الإقتصاد فقط، متجاهلاً حياة الناس.



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