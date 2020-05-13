وليد توفيق يبارك لفارس كرم بزواجه

ميرنا وليد - بيروت - بارك الفنان ​وليد توفيق​ للفنان فارس كرم ناشرا صورة معه وعلق : "ألف مبروك اخي فارس بالهنا والبنين".

يذكر انه بعد العديد من الأقاويل التي انتشرت في الفترة الأخيرة عن زواج فارس كرم، أكد الاخير الامر في مقابلة وقال انه فعلا دخل القفص الذهبي لكن ليس في الفترة التي انتشرت فيها الاخبار انما بعد ذلك.

واضاف انه لا يريد ان يفصح اي تفاصيل عن الموضوع لكنه اراد تأكيده فقط وهنأت الفنانة اللبنانية إليسا زميلها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت: بيلبقلك الفرح وانشالله تعيشو حياة حلوة. مبروك لأوفى وأطيب الناس وبعد هالأزمة بدنا نحتفل معك"

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