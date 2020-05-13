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وبتهمة تعاطي المخدرات والمتاجرة بها بعد عثور القوى الأمنية على مادة “القنب الأحمر” في سيارته، تم إلقاء القبض على فنان الراب التونسي المعروف باسم “A.L.A”.
وتنتشر ظاهرة المخدرات بين مشاهير تونس بشكل كبير، إذ سبق وتم إيقاف عدة فنانين بعد التأكد من تورطهم ومنهم “كافون، كلاي بي بي جي، DJ Costa”، وفي هذا الصدد يفرض القضاء التونسي عقوبة شديدة ضد مثل هذه التهم.
ويذكر أن آخر أعمال الفنان كان فيديو كليب LVL 10، والذي حقق أكثر من 6 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية في يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف فنان الراب التونسي المعروف باسم “ALA” بتهمة التعاطي وتجارة المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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