شاهد .. إيراني يتفاخر بعقد قرآنه على طفلة عمرها 9 سنوات

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مايو 2020 09:03 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو أثار ضجة بين المتابعين وتم تداوله على نطاق واسع لرجل إيراني يعلن عن زواجه من طفلة قاصر والذي لم يكشف عن هويته .
وظهر الرجل في مقطع الفيديو وهو يتفاخر بعقد قرآنه على الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات وإنه قام بذلك اعتمادا على ما يسمى بزواج المتعة في المعتقدات الشيعية .
وقال الرجل أن والد الطفلة أقدم على تزويج إبنته بسبب ما يعانيه من مشكلة في توفير إيجار منزله .. وأضاف : ” أن الزواج تم بموافقة والد الفتاة مقابل التنازل عن الإيجار ” .
وأكد الرجل الإيراني موافقة الأب وشقيق الفتاة على زواجه من الطفلة مبررا بذلك فعلته .. وأن زواج المتعة لا مانع شرعيا فيه ما دام ذوي الفتاة موافقين حتى لو كانت الفتاة في سن السابعة .
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