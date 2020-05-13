أديل تكشف عن سر خسارة وزنها… هذا الرجل الوسيم هو السبب!

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مايو 2020 09:03 مساءً - أطلت النجمة العالمية “أديل” بشكل مختلف تمامًا في حفل عيد ميلادها الـ32، مفاجأة بذلك جمهورها ومحبيها حول العالم، حيث بدت رشيقة ونحيفة جدًا حتى أن ملامح وجهها أختلفت بعد أن خسرت الكثير من وزنها. وتداولت بشكل كثيف تلك الصور لـ أديل بأطلالتها المختلفة التى أثارت ضجة كبيرة.

النجمة “أديل” قبل وبعد خسارة الوزن



وكشفت “أديل” عن السر وراء فقدانها الكثير من وزنها وهو أنها حصلت على المساعدة من مدرب المشاهير الكندي المتخصص باللياقة البدنية “هارلي باسترناك”، الذي سبق ودرّب ريهانا وكاتي بيري وليدي غاغا وعدد آخر من النجوم العالمين .

وكانت أديل قد حصلت على العديد من المساعدات من أصدقائها المشاهير في وسط هوليوود من أجل الوصول إلى الوزن المثالي لجسدها فكان فقدان الوزن، حيث أستأجرت أديل طاهيا خاصا شخصيا بناءًا على توصية من صديقتها نجمة هوليوود “كاميرون دياز”، حيث اتبعت نظامًا غذائيًا خاصًا يشمل على ثلاث عصائر خضراء ووجبة واحدة يومياً لمدة ثلاث أيام في الأسبوع.

وصرح مصدر مقرب من أديل وقال: “تشعر بأنها رائعة في الوقت الحالي بسبب خسارة وزنها وقيامها بالكثير من الأشياء لكنها تتلقى أيضًا نصائح من هارلي”

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وتابع المصدر: “أخبرتها ليدي غاغا كيف أن هارلي رائع في التدريب وهذا ما اقنع أديل بالتواصل معه”.

مدرب اللياقة البدنية “هارلي باسترناك”

يُذكر عن النجمة العالمية أديل ، أنها وُلدت في إنجلترا عام 1988 وتربّت على يد والدتها بعد أن هجر والدها عائلته.وهي مُغنيّة وكاتبة أغاني إنجليزية الجنسية بدأت الغناء وهي في الرّابعة من عمرها ثم وصلت إلى العالمية بصوتها المميز لتُصبح من أكثر الفنانات تحقيقا للمبيعات في الوقت الراهن، حيث تجاوزت مبيعاتها الملايين حول العالم واحتلّ ألبومها ‘21’ المركز الأوّل في 26 دولة، كما حازت الفنانة على عدّة جوائز غرامي Grammy كما فازت بجائزة أوسكار عن أغنيها Skyfall من فيلم James Bond.

أما عن حياة أديل الشخصية، فأعلنت الفنانة عام 2012 عبر موقعها الرسمي أنها حامل بابنها الأوّل، حيثُ أن الفنانة كانت مُرتبطة بصديقها سيمون كونكي Simon Konecki. أديل أم رائعة بحق، حيثُ أنّها تضع عائلتها في المرتبة الأولى، وتحاول أن تُبقي ابنها بعيدًا عن أضواء الإعلام، كما أنّها تُخطّط لأن تُنجب ثلاثة بعد عمر الثلاثين.