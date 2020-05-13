شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| تامر أمين: ولادي مبيتفرجوش على محمد رمضان.. وأنتقده لهذه الأسباب والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 مايو 2020 حل الإعلامي تامر امين، مساء اليوم، ضيفا على برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس. وأوضح تامر أمين، أن مهاجمته لمحمد رمضان، ليست من تسخين جمهوره للحديث عنه، وقال بنتقد محمد رمضان استخسارًا لموهبته فهو يمتلك كنز وبيضيعه. وأكد تامر أمين، على أن أولاده لا يشاهدون أعمال محمد رمضان، بسبب ظهوره عاريا في معظم أعماله. وأشار أمين، إلى أنه يعشق موهبة محمد رمضان، التمثيلية، ويشاهد حاليا مسلسله الجديد "البرنس".





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