داكوتا جونسون: الحياة جميلة رغم كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: اعترفت الممثلة الأمريكية داكوتا جونسون أنها كانت تعاني من الاكتئاب وهي في مرحلة المراهقة، وضايقها الحجر الصحي في البداية، ولكنها تعلمت بعد ذلك أن الحياة جميلة وتستحق أن نستمتع بها برغم كورونا.

وقالت جونسون في حديث لمجلة ماري كلير إنها عانت من الإحباط والاكتئاب منذ كان عمرها 14 أو 15 سنة، ولكنها استطاعت التغلب عليه بمساعدة الأطباء.

وأوضحت “تعلمت أن أشعر بالعالم من حولي وأكتشف مواطن الجمال فيه، حاولت قدر الإمكان ألا أسبب أية متاعب لمن حولي”.

من جانب آخر، قالت نجمة هوليوود إنها تترقب عرض فيلمها الأخير High Note الذي تشاركها البطولة فيه تريسي روس.

وتمثل داكوتا دور مساعدة شخصية لمطربة مشهورة تنهكها كثرة الأعباء، وتتعرض الاثنتان لخيار صعب يغير حياتهما.

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وأكدت أنها تعلمت من الشخصية التي تجسدها في الفيلم ضرورة التعبير عن آرائها وأفكارها ومحاولة تحقيقها.

وأشارت داكوتا إلى أنها ممتنة لوالديها الممثلين ميلاني غريفيث ودون جونسون، رغم أنهما منعاها لفترة من ممارسة التمثيل حتى أكملت دراستها الثانوية.

وكانت قد بدأت التمثيل وهي في سن العاشرة بالمشاركة في الكوميديا السوداء Crazy in Alabama أو جنون في ألاباما، ولكن والديها أقنعاها بالتركيز أولاً على دراستها.

وبلغت داكوتا ذروة التألق بعد سلسلة من الأدوار الصغيرة عندما مثلت دور أناستاسيا ستيل في سلسلة أفلامFifty Shades التي ترشحت عنها لجائزة بافتا لأفضل ممثلة صاعدة.