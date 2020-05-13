بشرى تواجه أزمة كبيرة بسبب كورونا

متابعة بتجــــــــرد: تواجه الفنانة بشرى أزمة كبيرة في الأيام المتبقية من شهر رمضان خاصة مع عدم استكمال تصوير مسلسلها “القمر آخر الدنيا”، وذلك بسبب عدم مقدرة فريق العمل على السفر بين المحافظات بسبب فيروس كورونا، والذي تسبب في توقف الكثير من الأعمال الدرامية عن التصوير والانسحاب من السباق الدرامي الرمضاني.

ويواجه صناع مسلسل “القمر آخر الدنيا”، لبشرى، أزمة كبيرة خلال الأيام القادمة، رغم عرض 18 حلقة من المسلسل، فبجانب الصعوبة الكبيرة في التصوير في ظل الظروف الحالية بسبب موضوع الكورونا، كان من المفترض أن يتم تصوير عدة مشاهد في عدة محافظات مختلفة من ضمنها بورسعيد والإسكندرية ومدينة بلطيم، وذلك أثناء رحلة البحث عن أم بشرى والنجم الشاب عمرو عابد، ولكن نظراً للظروف تم إلغاء كل هذه السفريات والاكتفاء بواحدة فقط.

وبسبب تلك الأزمة ظهر المسلسل وقد تأثر في الشكل ورحلة البحث عن الأم، ويحاول صناع العمل إيجاد حلول سريعة لتعويض عدم السفر، حتى يمكنهم الانتهاء من تصوير المسلسل في الوقت المحدد قبل الدخول في الوقت الحرج.