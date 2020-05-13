نيللي كريم تسخر من نفسها.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــرد: حققت الفنانة نيللي كريم نجاحاً كبيراً في مسلسلها “بـ100 وش” خاصة بعد أن ظهرت هذا العام بعيدة عن أدوار النكد وأظهرت طاقة كوميدية كبيرة جعلت مسلسلها الأفضل بين كل المسلسلات الكوميدة المعروضة على شاشات رمضان.

وسخرت الفنانة المصرية من مشهدها مع آسر ياسين في مسلسل “100 وش” والذي يفصح لها فيه آسر عن حبه وقابلته بالرفض، وجاءت سخرية نيللي على المشهد عبر تغريدة على حسابها بـ”تويتر” مازحت فيه المغني تميم يونس صاحب أغنية “علشان تقولي لأ” كاتبة: “آهو قولت لا”.

وتلقت نيللي العديد من التعليقات التي دخلت معها في وصلة من الهزار هو دورها الذي أعجب عدداً كبيراً من جمهورها ومازحوها بقولهم إنها تخلت عن لقبها “سيدة النكد الأولى”.

مسلسل “بـ100 وش”، يشارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.