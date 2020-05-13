ماكس فرستابن يرشح كارلوس ساينز بديلًا لسيباستيان فيتل في فيراري

متابعة بتجــــــــرد: قال ماكس فرستابن سائق ريد بل المنافس في بطولة العالم للفورمولا 1 أن الإسباني كارلوس ساينز الأقرب لفريق الفيراري وليس دانيال ريكياردو. وكان ساينز سائق مكلارين وريكياردو سائق رينو هما أبرز المرشحين بدلاً لسيباستيان فيتل زميلين سابقين لفرستابن في تورو روسو وريد بل على الترتيب.

وأضاف ماكس الذي يمتد عقده مع ريد بل حتى 2023 “أعتقد أنه في القريب العاجل سيتم الإعلان عن هوية البديل بالتأكيد ليس أنا لأنني مع ريد بل”، وعند سؤاله عن هل سيكون اسم البديل الأقرب إلى اللغة الإيطالية أم الإسبانية ” أعتقد أنه لن يكون الاقرب للإيطالية هذا توقع فقط إذ يجب علينا الانتظار”.

وأعلن فيراري أمس الثلاثاء أن فيتل بطل العالم أربع مرات سيرحل بنهاية الموسم، فيما عقد كل من ريكياردو وساينز ينتهي بنهاية الموسم.