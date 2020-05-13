فن ومشاهير

حفل افتراضي للتوعية حول فيروس كورونا

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متابعة بتجــــــــرد: سيجتمع نحو مئة فنان وشخصية من إفريقيا في 25 أيار على مواقع التواصل الاجتماعي في حفل افتراضي للتوعية حول وباء الذي انتشر في العالم.

ومشروع “وان” (وورلدوايد آفرو نتوورك) الذي جرى تنظيمه من أجل يوم إفريقيا العالمي، مفتوح أيضاً لأسماء بارزة من المحيط الهندي ومنطقة البحر الكاريبي والأميركيتين.

وستبث المبادرة طوال اليوم على الشبكات الاجتماعية، وسيتخللها عرض لمدة ساعتين.

وستبث الحفلة الافتراضية في وقت الذروة مجاناً على مواقع التواصل الاجتماعي وبشراكة مع إذاعة “آفريكان يونيين برودكاستينغ” وعلى ما يقرب من 200 قناة إفريقية حول العالم.

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