الرئيس الفلسطيني: سنكون في حل من أي اتفاقات أو تفاهمات مع الولايات المتحدة أو إسرائيل إذا أعلنت الأخيرة ضم أي جزء من الأراضي المحتلة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الأربعاء 2020/5/13 10:24 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/5/13 10:24 م بتوقيت أبوظبي

الرئيس الفلسطيني: سنكون في حل من أي اتفاقات أو تفاهمات مع الولايات المتحدة أو إسرائيل إذا أعلنت الأخيرة ضم أي جزء من الأراضي المحتلة

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