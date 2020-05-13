264 وفاة و16548 إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل المزيد

سجلت إسرائيل حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال نهار الأربعاء ما رفع إجمالي الوفيات إلى 264 حالة.



وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، الأربعاء، أنه تم تسجيل 9 إصابات جديدة خلال ساعات النهار ما رفع إجمالي الإصابات إلى 16548.

وأضافت الوزارة أن 61 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، و48 في حالة متوسطة، في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.

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وبحسب وزارة الصحة فإن 52 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس.

ولفتت الوزارة الإسرائيلية إلى أن 12232 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام القليلة الماضية من القيود التي كانت فرضتها شهر آذار/مارس الماضي.