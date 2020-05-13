هبة نور: تعلمت من طلاقي كثيرًا.. وغبت 5 سنوات لظروف صعبة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُشارك الفنانة السورية هبة نور في الموسم الدرامي لرمضان الجاري بمسلسل "حرملك2" بشخصية "زمردة" وهو من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحاق وإنتاج كلاكيت ميديا، وبطولة نخبة من نجوم الدراما السورية، كما تشارك أيضاً في مسلسل "ببساطة2" بمجموعة لوحات كوميدية تتناول موضوعات اجتماعية يومية.

وأعربت هبة نور عن سعادتها في إطلالة إذاعية لها بسبب نجاح مسلسل "حرملك2" ومتابعة الجمهور له في مختلف الدول العربية، مضيفة بأن مسلسل "حرملك" يجمع عددا كبيرا من النجوم السوريين الذين تعطش الجمهور لرؤيتهم سوياً، وقالت بأنه يُعتبر محطة مهمة بحياتها لأنها عادت من خلاله إلى الدراما بعد غياب لسنوات.

وتحدثت الفنانة السورية عن أنها كمتابعة للدراما السورية في الموسم الدرامي الجاري فإنها تعتبر الأعمال الدرامية ضعيفة جداً هذا العام، وقالت إنها تتابع حالياً مسلسلاتها "حرملك2" و"ببساطة2"، و"أولاد آدم" لأن المخرج الليث حجو طريقته خاصة في الإخراج بحسب تعبيرها وهي عادة ما تشاهد كافة أعماله، بالإضافة إلى مسلسل "الساحر" لأنها تحب أعمال الفنان السوري عابد فهد قائلة بأنه أضاف لهذا العمل نكهة خاصة وأدى شخصية رائعة.

وحول غيابها لمدة خمس سنوات، بينت نور أنها غابت عن الدراما لظروف صعبة وشخصية بالإضافة إلى أن الدراما السورية كان وضعها سيئاً في تلك الفترة، معلنة أنها عادت بقوة من خلال مسلسل "حرملك" في العام الفائت 2019 الذي عوض عن فترة غيابها.

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وحول إمكانية توجهها للإعلانات التجارية، كشفت نور بأنها لا تقبل أبداً أن تُقدم الإعلانات التجارية إلا بشروط دقيقة وصارمة جداً لأنها تخاف من أن تحرق نفسها، مؤكدة أن مصدر رزقها الأول والأخير هو التمثيل وليس الإعلان.

الحياة الشخصية

وأعلنت نور أن اسمها الحقيقي "هبة حلواني" وأنها مطلقة، موضحة أن تجربة الطلاق لم تؤثر عليها كثيراً بل على العكس تعلمت من هذه التجربة الكثير لاختيار الشخص الأنسب في المستقبل، وقالت إن المرأة العربية تعيش في مجتمع شرقي يفرض عليها وجود الرجل في حياتها للشعور بالأمان والاستقرار، مشيرة إلى أنها تؤمن بالاحترام بين الرجل والمرأة وليس المساواة، مشيرة إلى إنها تأثرت كثيراً بانفصال والديها عندما كانت صغيرة.