روجينا تشبّه دورها في "البرنس" بمسلسل العشق الممنوع.. كيف رد المتابعون؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شبّهت الفنانة المصرية روجينا دورها في مسلسل "البرنس" وعلاقتها العاطفية بشقيق زوجها "فتحي" الذي يمثله أحمد زاهر بالعمل الدرامي التركي "العشق الممنوع".

والعشق الممنوع ‏هو مسلسل تلفزيوني تركي رومانسي اجتماعي تدور أحداثه حول علاقة محرمة تنشأ بين الشاب الوسيم "مهند" وزوجة عمه "سمر".

ونشرت روجينا عبر حسابها في إنستغرام، مشهدا جمعها بالفنان محمد علاء في المسلسل والذي يقوم بدور شقيق زوجها وتجمعها علاقة عاطفية به، مشبهة الأمر بما حدث في المسلسل التركي "العشق الممنوع"، حيث علقت قائلة: "العشق الممنوع فرع الشرابية يا ولا".

وانهالت التعليقات على منشور "روجينا" بين مشيد بإتقان دورها وآخر ساخر منها، وفريق ثالث صب غضبه عليها بسبب دور الشر الذي تؤديه مع فتحي "أحمد زاهر"، فقال لها أحد المعلقين: "أنتى وفتحي غطيتوا على محمد رمضان"، وأضاف آخران: "احترفتي الدور بشكل رهيب خلانا نكرهكم"، و"إنتي جبارة، عن جد العشق الممنوع، ودورك كارثة محدش يعرف يعمله زيك"، بينما سخرت من حديثها معلقة قائلة "هل هذا شكل مهند؟".

لكن يبدو أن حديث روجينا أغضب أهالي الشرابية فقالت لها إحدى المتابعات: "سوئتوا سمعة الشرابية إحنا مش كدة خالص لا بتقول ولا بتضرب حد في الشارع".

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وتجسد روجينا شخصية "فدوى"، تاجرة مخدرات، وهي الزوجة الثانية لشخصية فتحي التي يجسدها الفنان أحمد زاهر.

وقالت روجينا في تصريح صحفي، إن الدور هو نقلة جديدة في مسيرتها الفنية الطويلة بسبب كمية الإشادات التي حصلت عليها بسببه، مشيرة إلى أن الدور يحمل بين طياته مفاجآت وكوارث عدة سيتم الكشف عليها خلال الحلقات المقبلة التي ستعرض في باقي الشهر الكريم.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

ومسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.