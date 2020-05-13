أحمد فريد: أنصح الأزواج بتقليد شخصية "شريف" في "فلانتينو" (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أبدى الفنان المصري أحمد فريد، الذي يلعب شخصية "شريف" في مسلسل "فلانتينو" للفنان الكبير عادل إمام، سعادته بالمشاركة في هذا العمل، وأنه كان واحدًا ضمن فريق الزعيم، مشيرًا إلى أنه استمتع أيضًا بتجربة التعاون مع المخرج رامي إمام.

وقال فريد، في فيديو خص به موقع "فوشيا": "رامي إمام بيحب الممثلين اللي معاه، واللوكيشن في وجوده هادي جدًا والتركيز كبير، الواحد يقدر يشتغل في هدوء وتوجيهاته هادية ومهمة جدًا".

وأضاف: "شفت ردود أفعال حلوة جدًا على السوشال ميديا، والمسلسل لايت كوميدي والكوميديا متقدمة بشكل محترم وخفيف ومفهاش المشاكل الكتيرة والمواضيع الدراما".

وتابع: "في ناس كتير بتقولي إحنا بنحب نتفرج على فلانتينو علشان نستمتع ونفضي دماغنا ونتفرج على حاجة حلوة وبنبتسم وإحنا بنتفرج".

وعن التعاون مع الفنانة رانيا محمود ياسين التي تجسد دور زوجته في المسلسل، قال: "إحنا بنجسد مشكلة موجودة في معظم البيوت، وهي علاقة الزوج والزوجة، وعلاقة الزوجة بوالدة الزوج، إحنا حطينا (شريف) في موقف هل هيرضى أمه ولا مراته، خصوصا إن مراته (صافي) مش بتخلف".

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وواصل: "في مقارنات كتير اتحطت فيها شخصية (شريف) في مسلسل فلانتينو وهي الزوج المحب الرومانسي مع زوجته، وبين شخصية الفنان دياب في مسلسل فرصة تانية، وهو الزوج القاسي اللي بيزعق ويضرب".

واستطرد: "شفت تعليقات كتير على إن شخصية (شريف) اللي بجسدها في المسلسل، مش موجودة في الحقيقة، ومفيش زوج بيعامل مراته بالشكل ده، ولكن أنا بشوف إن ده الطبيعي والمفروض إنه يحصل من أي راجل مع مراته إنه يكون حنين ورقيق ورومانسي".

وأكمل فريد: "الحنية والحب من الراجل مع مراته، دي حاجات مش بتقلل أبدًا منه، بالعكس، دي بتكبره في عيون زوجته وبتقويه وهو في الآخر بيراعي ربنا فيها ولازم يتعامل بالحسنى".

وعن مسلسل "اختراق" الخليجي، وتجربته فيه، قال: "من أهم التجارب الي اشتغلتها لإني اتعاملت مع فريق محترف جدًا، سواء مدير تصوير أو مخرج وزمايلي الفنانين من جميع أنحاء الوطن العربي، والشخصية اللي قدمتها كانت مختلفة تمامًا عن أي شخصية عملتها في مصر، وكانت صعبة لإن كان في مشاهد منها قاسية جدا إني أنفذها".

يذكر أن الفنان المصري أحمد فريد، نال شهرته من عمله كمذيع ثم احترف التمثيل وقدم العديد من الأدوار الفنية، ومن أشهر الأعمال التي قدمها مسلسل "هبة رجل الغراب" بداية من الجزء الثالث، مع الفنانة ناهد السباعي.