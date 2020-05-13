حلمي بكر يكشف عن أهم صوت نسائي في مصر حاليا

حل الموسيقار حلمي بكر، ضيفاً على برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس".



وكشف حلمي بكر، عن أهم صوت نسائي مصري وهو المطربة آمال ماهر، مؤكدا أنها رقم واحد لأنها تقدم إبداعات حسية دون أن تدري.



وأشار حلمي بكر، إلي أن المطرب مش صوت بس في حاجات كتيرة مثل الإدارة والذكاء، وأعتقد أن "آمال ماهر" حدث لها خلل بسبب تركها لمحسن جابر ثم عودتها له مرة أخرى، قائلا لها: "فكرى كويس في اختياراتك ".



"برنامج "شيخ الحارة"، من البرامج الحوارية الساخنة التي تعتمد على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والرياضة والإعلام والمشاهير.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال حلقات شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة المثيرين للجدل من أبرزهم،

محي إسماعيل وسهير رمزي وإدوارد وعبد الباسط حمودة وصفية العمري، وحسن شاكوش،

وتامر هجرس، وإنجى على، وفريدة سيف النصر،

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والمنتج أحمد السبكي، وحارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، وغيرهم من النجوم.

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