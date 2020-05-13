رامي عياش ونجوى كرم وهيفا وهبي ومايا دياب وغيرهم يهنئون فارس كرم بزواجه-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - بعدما تردد لفترة أنه أقدم على الزواج، وخروجه عن صمته ليؤكد الخبر، انهالت عبارات التهنئة للفنان اللبناني ​فارس كرم​ من زملائه الفنانين والفنانات مباركين له ومتمنين له السعادة، وكان أولهم الفنان اللبناني ​رامي عياش​ الذي بادر إلى تهنئته فور انتشار الخبر وقبل تأكيده من قبل فارس وذلك في 17 نيسان الماضي فعلق فارس على هذه التهنئة :"كنت من اول الناس اللي هنوني قبل الزواج.. واليوم بدي اتمنالك تفرح من آرام وآيانا وتضلك بصحتك ونجاحك".

​هيفا وهبي​ كتبت :"مبروووك فارس، فرحتلك كتير وانشالله بتتهنّوا"، وعلق فارس :"ما عندي شك بمحبتك.. انشالله منفرح فيكي يا احلى عروس".

الممثلة اللبنانية ​جيسي عبدو​ هنأته بالقول :"ألف مبروك يا أحلى عريس إنشالله بتتهنوا يا رب ونقشعلك كرم الزغير، وكتب فارس :"نفرح منك ونقشعلك يا رب".

​مايا دياب​ كتبت :"يا فارس يا قلبيييييييي مبرووووووك ومية نقطة عالسطر وبتعمل اللي بيريحك انت حبيبي والله يقدّملك السعادة مع زوجتك واحلى عيلة با رب..وقريباً رح بوسك لايف وج بوج".

وعلق فارس :"حِبّووووووو انت حبيبة قلبي ورفيقتي لتخلص الدني ... الله يفرحك ببنّوتك ويخليلي ياكي يا احلى مايا بالدني"

​نجوى كرم​ :"ألف مبروك فارس كرم نحنا معك بكل خطوة فرحتك هيي فرحة كل حدا بحبك ونحنا كتير منحبك".

ليرد فارس :"محبتك بقلبي كبيرة ومن زمان.. انشالله الأفراح بتضل ببيتك عامرة وتضلك بصحتك يا رب".

​إليسا​ كانت هنأته أيضاً وقالت :"بيلبقلك الفرح وانشالله تعيشو حياة حلوة. مبروك لأوفى وأطيب الناس وبعد هالأزمة بدنا نحتفل معك"، ليرد عليها بالقول :"ما رح احكي كتير...الله بيعرف انت شو بالنسبة الي.. وانت بتعرفي.. عقبالك يا عين من عيوني".

يشار إلى أن فارس كرم أعلن خلال إطلالة له من منزله ضمن مقابلة لأحد البرامج التلفزيونية انه فعلا دخل القفص الذهبي لكن ليس في الفترة التي انتشرت فيها الاخبار إنما بعد ذلك، واضاف انه لا يريد ان يفصح اي تفاصيل عن الموضوع لكنه اراد تأكيده فقط .