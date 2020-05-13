خاص- كارلوس بو مجاهد يكشف لـ"الفن" مشاريعه الجديدة مع هؤلاء الفنانين

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أطلق منذ حوالى الأسبوعين أغنية الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ "عينيك كدابين" بتوزيع موسيقي جديد، تواصل موقع الخليج 365 مع المنتج والمنسق الموسيقي ​كارلوس بو مجاهد​، لنعرف ما هي الأغنيات التي يعمل عليها حاليا، فقال: "أحضر أغنية للفنانة الجزائرية كاميليا ورد، وأعمل على أغنية لاتينية للفنان اليوناني ستيرجيو ليبيريس، وكذلك هناك أغنية للفنان فادي كوت وهو من أصول لبنانية ويعيش في كندا، وأعمل على تحضير ألبومي الخاص".

وأضاف: "كذلك أعمل على أغنية (خدني حبيبي) للفنانة ​ماجدة الرومي​، ويشاركني فيها عازف الكمان ماهر سلامة، وستغنيها الفنانة رنا صعب، وسنطلق الأغنية بعد عيد الفطر المقبل.

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