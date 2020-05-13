ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان اللبناني ​رامي عياش​ عن الأطعمة الغريبة التي يتناولها، مشيراً الى أنه جرّب الكثير منها.

وقال رامي خلال حلوله ضيفاً في برنامج "​إغلب السقا​"، الذي يقدّمه الممثل المصري ​أحمد السقا​، مع الإعلامية اللبنانية ​رزان مغربي​، والذي يعرض عب قناة mbc، إنه لم يتردد في أكل الثعابين المشوية.

وتفاعل معه الكثير من المتابعين، الذين أعربوا عن إستغرابهم من قيام رامي بذلك، معتبرين أنه فعل جريء جداً.

بدوره قال السقا إنه يُربّي سلحفاة في منزله، ويطلق عليها اسم "فراولة".

وأضاف أنها تذهب أحياناً إلى الحديقة، فيبدأ في البحث عنها.

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كانت هذه تفاصيل خبر رامي عياش يصدم متابعيه بأكله الثعابين المشوية.. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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