ميرنا وليد - بيروت - اكد المخرج اللبناني ​ايلي السمعان​ انه يقضي هذه الفترة ككل الناس في الحجر المنزلي ويتسنى له مشاهدة بعض الاعمال التي تعرض خلال شهر رمضان 2020 على الشاشات اللبنانية .

وعن المسلسل التي لفت نظره وأحبه قال إيلي في حديث خاص مع الفن أنه يتابع فقط الاعمال اللبنانية وأكثر مسلسل يتابعه ولفت انتباهه هو أولاد آدم واشاد بالممثلين والأداء الرائع الذي يقدمه كل منهم، كما اشار الى انه ايضا يتابع مسلسل بالقلب .

يذكر أن مسلسل العودة من اخراج ايلي السمعان وبطولة دانييلا رحمة ونيكولا معوض يعرض خلال هذا الشهر ايضا بعرض ثان بعد ان حقق نجاحا كبيرا في عرضه الاولى على mbc

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- إيلي السمعان: أتابع أولاد آدم وأداء الممثلين مبهرّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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