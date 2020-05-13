إيد شيران الفنان الأكثر ثراءً في بريطانيا

ميرنا وليد - بيروت - كشفت صحيفة Sunday times أن النجم ​إيد شيران​، أصبح الفنان الأكثر ثراءً في ​بريطانيا​، بثروة بلغت 200 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 246 مليون دولار أميركي.

وقالت الصحيفة، التي ترصد ثروات المشاهير، إن ثروة شيران قفزت إلى 200 مليون جنيه إسترليني، بعد أن حصد في الأونة الأخيرة مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني.

وكان شيران قد أعلن إبتعاده قليلاً عن الغناء، بعد إنتهاء جولته العالمية، التي توقفت بسبب فيروس كورونا، كما قرر منح العاملين بمطعمه في بريطانيا كامل رواتبهم، في ظل أزمة الفيروس، التي تسببت في ضرر للعمالة في بريطانيا، وجميع دول العالم.

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