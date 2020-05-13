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ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من ان حياتهم الخاصة معرّضة دائما للأضواء، إلا أن هناك العديد من المشاهير بعيشون ارتبطات سرية بعيدة عن الإعلام، وعلى الرغم من أن البعض منهم أخفى خبر علاقتهم بالشريك، فعادوا وفاجأوا الجمهور بنشرها إلى العلن، ومنهم:
الفنانة نانسي عجرم، التي التقت بزوجها طبيب الأسنان اللبناني فادي هاشم عام 2005. وظلت علاقتها بالطبيب المعروف في الأوساط الفنية سرية، حتى أعلنت فجأة زواجها منه عام 2008.
الفنان وائل كفوري، الذي اعترف عام 2010 بزواجه من أنجيلا بشارة، وأنجب منها طفلتين.
الفنانة ميريام فارس، التي كشفت قبل 3 سنوات عن زواجها من رجل أعمال لبناني، وأنجبت منه طفلاً، إلاّ أنها حتى اليوم لم تكشف عن صورهما.
الفنان تامر حسني، الذي نشر خبر زواجه من الطالبة المغربية في برنامج "ستار أكاديمي" بسمة بوسيل عام 2012. الخبر أحدث ضجة في الوسط الصحافي والفني، خصوصاً أن تامر حسني لقب لسنوات بأشهر فنان عازب.
الممثل السوري تيم حسن، الذي فاجأ الجمهور بخبر ارتباطه وزواجه من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.
كانت هذه تفاصيل خبر فنانون أخفوا علاقتهم العاطفية بالشريك.. وفاجأوا الجمهور بخبر الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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