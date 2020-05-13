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وفي التفاصيل، سُئل فارس كرم في برنامج “سوالف رمضانية” إذا تزوّج، فضحك قائلاً “بدّي خبرك خبرية وحدة، أنا ما بدّي احكي بالموضوع لا قبل ولا بعد، أنا تجوّزت ونقطة عالسطر”.
وأوضح فارس كرم انه لم يتزوّج عندما أطلقت الشائعات بل بعد انتشار الخبر. وبعد الإعلان عن الخبر السار، انهمرت التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي من المحبين وزملائه في الوسط الفني.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو – فارس كرم يعلن دخوله القفص الذهبي… و”نقطة عالسطر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.