بالفيديو – فارس كرم يعلن دخوله القفص الذهبي… و”نقطة عالسطر”

وفي التفاصيل، سُئل فارس كرم في برنامج “سوالف رمضانية” إذا تزوّج، فضحك قائلاً “بدّي خبرك خبرية وحدة، أنا ما بدّي احكي بالموضوع لا قبل ولا بعد، أنا تجوّزت ونقطة عالسطر”.

وأوضح فارس كرم انه لم يتزوّج عندما أطلقت الشائعات بل بعد انتشار الخبر. وبعد الإعلان عن الخبر السار، انهمرت التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي من المحبين وزملائه في الوسط الفني.