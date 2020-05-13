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وكان لافتاً أن نادين الراسي نادت خطيبها بعبارة “زوجي المستقبلي” في الرسالة الّتي كتبتها على إنستغرام، ما دفع البعض إلى التساؤل: هل ستتزوّج نادين الراسي قريباً؟
وكتبت الراسي في رسالتها “عيد ميلاد سعيد إلى حبّ حياتي وزوجي المستقبلي. في هذا اليوم المميّز، أصلّي ليبارك الله حياتك بالفرح والسلام لأنك تستحق الأفضل. أحبك”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة – نادين الراسي تعايد خطيبها: عيد ميلاد سعيد إلى حبّ حياتي وزوجي المستقبلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.