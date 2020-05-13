بالصورة – نادين الراسي تعايد خطيبها: عيد ميلاد سعيد إلى حبّ حياتي وزوجي المستقبلي

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وكان لافتاً أن نادين الراسي نادت خطيبها بعبارة “زوجي المستقبلي” في الرسالة الّتي كتبتها على إنستغرام، ما دفع البعض إلى التساؤل: هل ستتزوّج نادين الراسي قريباً؟

وكتبت الراسي في رسالتها “عيد ميلاد سعيد إلى حبّ حياتي وزوجي المستقبلي. في هذا اليوم المميّز، أصلّي ليبارك الله حياتك بالفرح والسلام لأنك تستحق الأفضل. أحبك”.