نانسي عجرم تعارض قرار الحكومة… ممكن نعرف على أي أساس هالقرارات عم بتكون؟

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

فكتبت نانسي عجرم مُتسائلةً، “بالنسبة للإقفال العام ورفع حظر التجول، ممكن نعرف على أي أساس هالقرارات عم بتكون؟ يعني يومين زحمة وناس بالشوارع والمحال التجارية وكتار غير ملتزمين بالتدابير الوقائية و٤ إيام تسكير وين الفايدة؟”.

وأضافت في تغريدة ثانية، “الفقر والجوع وكل الظروف الصعبة اللي صارت مفروضة فرض عالشعب مين بيتحمل مسؤوليتها؟ الناس اللي عم بتموت من الجوع كيف بتكمّل؟”.

وألقت نانسي عجرم المسؤولية على الدولة بعدم المراقبة، فقالت، “منفتح يومين من دون رقابة وبعد الكارثة منسكر، واللي عم بموت من الجوع والفقر ومجبور يشتغل تيعيش ويعيِّش عايلته شو بيعمل؟”.