احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
ومشروع “وان” (وورلدوايد آفرو نتوورك) الذي جرى تنظيمه من أجل يوم إفريقيا العالمي، مفتوح أيضاً لأسماء بارزة من المحيط الهندي ومنطقة البحر الكاريبي والأميركيتين.
وستبث المبادرة طوال اليوم على الشبكات الاجتماعية، وسيتخللها عرض لمدة ساعتين.
وستبث الحفلة الافتراضية في وقت الذروة مجاناً على مواقع التواصل الاجتماعي وبشراكة مع إذاعة “آفريكان يونيين برودكاستينغ” وعلى ما يقرب من 200 قناة إفريقية حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر مئة فنان وشخصية من إفريقيا في حفل افتراضي للتوعية حول فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.