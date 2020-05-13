كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 مايو 2020 07:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وانهمرت التعليقات والتهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتوجهت الفنانة اللبنانية إليسا بتهنئة فارس كرم من خلال نشرها تغريدة عبر حسابها الخاص عبر تويتر. وكتبت إليسا لفارس كرم، “بيلبقلك الفرح وانشالله تعيشو حياة حلوة. مبروك لأوفى وأطيب الناس وبعد هالأزمة بدنا نحتفل معك”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر فارس كرم يدخل القفص الذهبي… وإليسا: بيلبقلك الفرح وانشالله تعيشو حياة حلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.