بالصورة: وسيم صليبي يطلق مبادرة إنسانية لمساعدة اللبنانيين على مواجهة انعكاسات الأزمة

وكتب، “قرأت مقالاً مُؤثراً على CNN عن بلدي الأم لبنان جاء فيه أنّ 75 في المئة من اللبنانيّين مُهدّدون بالعيش دون خط الفقر. لا يسعني أن أبقى مكتوف اليدين إزاء ذلك، فلبنان بلدي وشعبه إخوتي. من واجبي وواجبكم الوطنيّ والإنسانيّ أن نُساهم في دعم مُجتمعنا وأهلنا لمُساعدتهم على تخطّي الظروف الصعبة التي يمرّون بها”.

‎ودعا وسيم كافّة اللبنانيّين من مُغتربين ومُقيمين إلى التكاتف والتضامن مع المُحتاجين في لبنان من خلال تقديم تبرّعات عبر موقع”GoFundMe” يعود ريعها إلى برنامج الغذاء العالميّ للأمم المُتّحدة WFP الذي سيتكفّل بتوزيعها على الفئات الأكثر تضرّراً عن طريق بطاقات إلكترونيّة مُخصّصة تُوفّر إمكانيّة شراء الوجبات الغذائيّة من عدد من المحلات التجاريّة في لبنان.

ولاقت المُبادرة تفاعلاً كبيراً، فما لبثت أن انطلقت حتى تعاطف عدد كبير من المُساهمين ووصلت قيمة التبرّعات إلى مبلغ 30 ألف دولار في أقلّ من نصف ساعة، وتخطّى هذا المبلغ الـ 52 ألف دولار بعد مرور 15 ساعة فقط على إنطلاق الحملة.

بدورها، أعلنت ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه مشاركتها في هذه المبادرة وذلك عبر خاصيّة الستوري على حسابها عبر إنستغرام.