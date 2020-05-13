كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر إنجى المقدم تقدم البطولة النسائية ببراعة بشخصية "بهيرة" فى "لعبة النسيان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعانت الفنانة انجي المقدم بطبيبة نفسية خلال الفترة الماضية ، وذلك لمساعدتها في معرفة كافة التفاصيل حول طبيعة شخصية "الدكتورة بهيرة" التي تجسدها في مسلسل "لعبة النسيان" ، حيث ترددت عليها عدة مرات ، وهو ما تتمكن تتألق فى تجسيد تلك الشخصية والاندماج معها ، وخاصة أن الشخصية مليئة بالتفاصيل الغامضة والمثيرة للشكوك فى نفس الوقت .

وكانت الفنانة انجى المقدم قد استقبلت ردود أفعال متميزة واشادات بدورها فى مسلسل "لعبة النسيان" الذى يتم عرضه حالياً على قناة mbc مصر، بسبب آدائها لشخصية طبيبة نفسية تدعى "بهيرة" تتسم بالغموض وتحوم حولها التساؤلات بسبب تصرفاتها مع رقية (دينا الشربينى) حيث تتولى علاجها عقب تعرضها لحادث أليم، جعلها تدخل فى غيبوبة وتفقد الذاكرة.

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واعتادت انجى فى الفترة الأخيرة على اختيار شخصيات مختلفة وبعيدة تماماً عن بعضها، حيث قدمت العام الماضى دور صفية الصعيدية فى مسلسل "ولد الغلابة" وكانت المرة الأولى التى تظهر فى هذه النوعية من الدراما، ومن قبلها دور "صوفيا" الإيطالية "فى مسلسل "ليالى أوجينى" حيث استطاعت التحدث بالايطالية بعدما تدربت وحصلت على كورسات مكثفة فيها.

مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وسيناريو وحوار تامر حبيب وإخراح هانى خليفة وأحمد شفيق، وبطولة دينا الشربينى، أحمد داود، انجى المقدم، محمود قابيل، رجاء الجداوى، أسماء ابو اليزيد، على قاسم، أسماء جلال وضيف الشرف أحمد صفوت.