تراند اليوم : الكوميديا سخيفة .. أحمد فهمي يدخل في حالة أكتئاب بسبب مسلسل ” رجالة البيت “

يدرس الفنان المصري أحمد فهمي التغيب عن دراما رمضان 2021، بعد الانتقادات التي لاحقت مسلسله «رجالة البيت»، المعروض حالياً على عدد من الفضائيات المصرية.

وقال مصدر مقرب من فهمي إن الأخير يمر بحالة نفسية سيئة هذه الفترة، لأنه لم يتوقع حجم الانتقادات الموجهة لمسلسله الجديد، ما دفعه لإغلاق حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك» للابتعاد عن أجواء المشاحنات، لا سيما أنه ما زال يُصور المشاهد الأخيرة من مسلسله داخل أستوديو مصر.

وأوضح المصدر أن فهمي التقى مسؤولي الجهة المنتجة لـ«رجالة البيت»، قبل أيام، حيث حاولوا تهدئته والتأكيد على أن مسلسله يحظى بإعجاب فئة من الناس، إلا أنه لم يقتنع بكلامهم لعدم رضاه عن تجربة مسلسله من الأساس، حيث أبلغهم بأنه بصدد اتخاذ قرار بعدم المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، وأنه سيضع كامل تركيزه في فيلمه الجديد «السقوط في حلم سوسن» المقرر استكمال تصويره بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

ويشارك في بطولة «رجالة البيت» أكرم حسني، لطفي لبيب، ويزو، عارفة عبدالرسول ومحمد جمعة، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

المصدر – الرؤية