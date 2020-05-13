تراند اليوم : تهديدات بالثأر .. الجمهور جاب رقم احمد زاهر و حالف ياخد حق مريم .. اتفرج

نشر النجم أحمد زاهر مقطع من استضافة الطفلة فريده حسام التي تقوم بدور مريم ابنه رضوان البرنس في احدي البرنامج عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام

وعلق على الفيديو قائلًا:يا جماعة مريم بخير أهي ومش زعلانة و زي الفل #مسلسل البرنس تاليف واخراج #محمد سامي

وجاءت تعليقات متابعيه المداعبة كالتالى:

برضه هتروح فين من ربنا

اكيد فدوى معلمتها عالكلام ياعمري

دموعنه خلصت من وراك فتحييي

دورك شرير بس تمثلك تحفه عاش بجد

طب الحمد لله انكل فتحي طلع طيب اهو

ويشارك الفنان أحمد زاهر بتقديمه لشخصية “فتحي البرنس” ضمن أحداث مسلسل “البرنس”، الذي يعرض في شهر رمضان، ويشارك في بطولته إلى بجوار محمد رمضان واللبنانية نور وروجينا.

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وتدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة “البرنس”، و”رضوان البرنس” يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.

وأشارت الطفلة فريدة، إلى أن أول أعمالها الفنية كان مسلسل “أهو ده اللي صار” وليس البرنس هو أول أعمالها، “أنا عيطت عادي خالص زي ما انطلب مني، المخرج اللي قالي عيطي، أنا في كجي 1 وبحب الدراسة ومش هسيب المدرسة وعندي 5 سنوات”.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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