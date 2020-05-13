تراند اليوم : بالفيديو – شريف منير يتعرض لحادث مروع

شهدت الحلقة 19 من مسلسل “ونحب تاني ليه” لـ ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة ضمن الموسم الرمضاني 2020.

ويقدم موقع “صدى البلد” فيما يلي، لمشاهدي مسلسل ونحب تاني ليه، أبرز أحداث الحلقة.

وطلب الفنان كريم فهمي، “مراد السويفي”، الزواج من ياسمين عبد العزيز “غالية”، وواقفت، كما اعتذرت عن الفيلم، بعد حديثها مع شريف منير، “عبد الله”.

وتعرض شريف منير، لحادث مروع أثناء عودته إلى القاهرة، وذلك بسبب غضبه عندما قالت له ياسمين عبد العزيز، إنها ستتزوج مراد السويفي.

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مسلسل ونحب تاني ليه بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من كريم فهمي، وشريف منير، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم الآخرين، ومن إخراج مصطفى فكري.